Maputo più sana e pulita con il progetto Sub-Urb (Di venerdì 14 agosto 2020) Mozambico: Maputo è più sana e pulita anche grazie agli sms. La ong Acra porta avanti il progetto Sub-Urb: ecco come funziona “L’acqua porta igiene, che significa salute e sviluppo per le popolazioni. Garantire il corretto funzionamento della rete idrica e delle fognature non è questione di lusso, ma di diritti, in un luogo dove il colera… L'articolo Maputo più sana e pulita con il progetto Sub-Urb Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

StefaniaDanzi : ...memories da Facebook “la tua foto che ha ricevuto più like” ...giocando a calcio nella periferia di #Maputo… -

Ultime Notizie dalla rete : Maputo più