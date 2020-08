«La Bielorussia non è l’Ucraina, ma manca una vera sinistra» (Di venerdì 14 agosto 2020) Alexander Buzgalin è professore all’università Lomanosov di Mosca, direttore del centro di ricerca del marxismo contemporaneo e della rivista «Alternative». Professore, quali sono i caratteri strutturali del sistema bielorusso? Parte della sinistra in Italia ritiene che là esista una sorta di socialismo… La radice degli attuali problemi è la specificità del sistema socio-economico bielorusso. Negli ultimi decenni nel paese si è sviluppato un modello di capitalismo semi-periferico in cui il potere economico e politico non appartiene al capitale privato ma … Continua L'articolo «La Bielorussia non è l’Ucraina, ma manca una vera sinistra» proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

gennaromigliore : Domani i ministri degli esteri UE si riuniranno in via straordinaria per i fatti in #Bielorussia. Italia faccia sen… - marcocappato : Rumori di grida e botte provenienti dai camion della polizia. Ma il video della BBC non è stato trasmesso subito pe… - chiaragribaudo : In #Bielorussia centinaia di donne manifestano contro la violenza del regime di #Lukashenko e per chiedere traspare… - alexarmuzzi : RT @HuffPostItalia: Borrell: 'L'Ue non accetta i risultati elettoriali in Bielorussia' - Ale_zzia : RT @heyp4ola: COSA STA SUCCEDENDO IN BIELORUSSIA a thread; (rt perché non se ne sta parlando e questi argomenti meritano attenzione, graz… -