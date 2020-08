“Immigrati sfrontati e violenti”. Il questore di Torino dice la verità e la sinistra lo attacca (Di venerdì 14 agosto 2020) Torino, 14 ago – La verità è sempre rivoluzionaria. Che gli immigrati delinquano di più è un dato oggettivo, lo dicono le statistiche, i ripetuti fatti di cronaca, la vita quotidiana degli italiani. Lo sanno tutti ma spesso non si può dire; colpa della minoranza chiassosa a guardia del politicamente corretto e dello spirito dei tempi. Per questo, anche se viene ribadito l’ovvio, le parole di una figura come il questore di Torino, Giuseppe De Matteis, colpiscono. Parte con le mani avanti nella sua intervista alla Stampa, parlando di “un aspetto oscuro che non tutti vorranno valutare con attenzione”. Ma niente complotti o trame segrete, parla semplicemente degli “effetti dell’immigrazione sulla nostra città. Se molti dei migranti che troviamo nelle statistiche ... Leggi su ilprimatonazionale

