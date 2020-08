Genova: due anni dal crollo del Morandi. Conte ricorda le 43 vittime: 'Ora verità e giustizia' (Di venerdì 14 agosto 2020) Anche i lavoratori di Autostrade per l'Italia hanno commemorato, nelle proprie sedi aziendali e con spirito di vicinanza, le vittime del crollo del Ponte. Stamane presso il Tronco genovese, impiegati, ... Leggi su tg.la7

luigidimaio : Sul nuovo Ponte di Genova sono stati issati 43 piloni per ricordare le 43 vittime innocenti del crollo del ponte Mo… - AnnalisaChirico : Procuratori che rilasciano interviste a tutta pagina su inchieste in corso, piene di riflessioni metagiudiziarie, s… - virginiaraggi : Due anni fa la tragedia del crollo del ponte Morandi, a Genova. Roma ricorda le 43 vittime e si stringe alle loro f… - AndreaCunctator : RT @_Arimoon88: Sono già passati due anni, dobbiamo ricordare sempre ciò che è accaduto, per non dimenticare le 43 vittime e per fare in mo… - Domenic20508867 : RT @AnnalisaChirico: Procuratori che rilasciano interviste a tutta pagina su inchieste in corso, piene di riflessioni metagiudiziarie, senz… -