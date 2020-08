Fortnite rimosso dall'App Store: Epic Games fa causa ad Apple contro il suo 'monopolio' ed è guerra tra colossi (Di venerdì 14 agosto 2020) è una vera e propria guerra quella che in questo momento sta vedendo contrapposti due colossi assoluti come Epic Games ed Apple. Una guerra che si lega a doppio filo a Fortnite e che vede la compagnia di Tim Sweeney sfruttare il famosissimo videogioco per attaccare le pratiche della mela morsicata.Poco dopo la presentazione di un sistema per acquisti in game in grado di aggirare l'App Store e la sua tassazione del 30%, Apple ha rimosso Fortnite dalla piattaforma citando come motivazione il fatto che il titolo violerebbe le linee guida del colosso tech. Epic ovviamente non è stata con le mani in mano ma ha colto l'occasione ... Leggi su eurogamer

