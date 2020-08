Ferragosto senza falò e feste: spiagge chiuse e multe salate ai ribelli (Di venerdì 14 agosto 2020) Divieti in tutta Italia a partire da questa sera, 14 agosto: spiagge chiuse di notte e stop a vendita alcolici. multe salate ai trasgressori. Addio al tradizionale falò in spiaggia, le chitarre, le canzoni, il ballo di mezzanotte. Addio proprio alle spiagge: rimarranno chiuse e controllate dalle forze dell’ordine. Sarà dunque un Ferragosto in tono minore quello che attende tanti ragazzi italiani, e non solo loro: in tutta la Penisola le amministrazioni locali, per contenere i contagi da coronavirus, hanno vietato i falò e le feste in spiaggia, disponendo il divieto di ‘bivacco’ e assembramenti. Alcuni arenili saranno chiusi nella notte tra 14 e 15 agosto. I numeri dei positivi sono troppo alti e ... Leggi su chenews

