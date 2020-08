Effetto Covid sulle entrate dello Stato: -10% nel primo semestre (Di venerdì 14 agosto 2020) Calano, nella prima metà dell’anno, le entrate tributarie. A evidenziarlo la Banca d’Italia, secondo cui a giugno quelle contabilizzate nel bilancio dello Stato sono state pari a 26,2 miliardi, in diminuzione del 19,9 per cento (-6,5 miliardi) rispetto al corrispondente mese del 2019. Nei primi sei mesi del 2020 le entrate tributarie sono state pari a 169,9 miliardi, in diminuzione del 10,3 per cento (-19,4 miliardi) rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, “risentendo della sospensione di alcuni versamenti fiscali disposta dai decreti approvati a partire dal mese di marzo e del peggioramento del quadro macroeconomico”, spiega Bankitalia.Nuovo record del debito pubblico, che a fine giugno era a 2.530,6 miliardi, 20,5 miliardi in più rispetto a maggio a fronte ... Leggi su huffingtonpost

mattiafeltri : Un Alessandro Barbano ad alto livello 'Il virus dell'autoritarismo: l'effetto del Covid sulle democrazie' - CorriereQ : Bankitalia: debito record a 2.530 mld, effetto Covid su entrate - HerberMax : Effetto #Covid_19 sui giovani (Thread inquietante) @RSInews - fisco24_info : Bankitalia: debito record a 2.530 mld, effetto Covid su entrate: Fabbisogno di 20,6 mld, a 60,7 mld disponibilità l… - siracusaoggi : (Siracusa. Chiusi 11 tra alberghi e strutture ricettive: 'Effetto Covid', allarme degli albergatori) -… -

Ultime Notizie dalla rete : Effetto Covid Effetto Covid. Governo Conte sotto accusa (ma già scagionato). Ecco i dettagli Formiche.net FIA alla carica: ci sono ancora troppe aree grigie!

Le regole sui motori di F1 sono scritte male e sono troppo complesse. I Costruttori riescono a trovare delle scappatoie nelle molte aree grigie per trarre vantaggi prestazionali senza che i commissari ...

Irrigazione Nasale contro il Covid?

Inserito il 27 luglio 2020 da admin. - infettivologia - segnala a: Irrigazione Nasale contro il Covid? L'irrigazione nasale (IN) è una vecchia pratica copiata dalla medicina ayurvedica per trattare le ...

Le regole sui motori di F1 sono scritte male e sono troppo complesse. I Costruttori riescono a trovare delle scappatoie nelle molte aree grigie per trarre vantaggi prestazionali senza che i commissari ...Inserito il 27 luglio 2020 da admin. - infettivologia - segnala a: Irrigazione Nasale contro il Covid? L'irrigazione nasale (IN) è una vecchia pratica copiata dalla medicina ayurvedica per trattare le ...