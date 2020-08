Dramma a Pacevecchia: 53enne trovato morto (Di venerdì 14 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Tragico ritrovamento questo pomeriggio in via De Filippo, nel quartiere Pacevecchia. Il corpo di un uomo di 53 anni è stato trovato privo di vita. Sul posto presenti una volante della Polizia di Stato, il personale del 118 e i vigili del fuoco. IN AGGIORNAMENTO L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

