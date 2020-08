Discoteche, i gestori liguri: «Nessun contagio nei locali all’aperto, non è questa la strada per proteggerci» (Di sabato 15 agosto 2020) «Nella nostra regione il settore dà lavoro a cinquemila persone: danni economici enormi» Leggi su ilsecoloxix

GassmanGassmann : Chiusura discoteche: giusto! Aiuto per i gestori:giusto! Mascherine obbligatorie anche fuori dove affollato: giusto… - petergomezblog : Il Governo ha deciso: chiuse tutte le #discoteche, c’è l’accordo con le Regioni. “Ai gestori dei locali notturni an… - Agenzia_Ansa : #Covid_19 Il Ministro Patuanelli: 'Il danno alle discoteche c'è ma non abbiamo alternativa' . I gestori dei locali:… - nuccia20 : RT @GassmanGassmann: Chiusura discoteche: giusto! Aiuto per i gestori:giusto! Mascherine obbligatorie anche fuori dove affollato: giusto!!… - paolasanremo : RT @GassmanGassmann: Chiusura discoteche: giusto! Aiuto per i gestori:giusto! Mascherine obbligatorie anche fuori dove affollato: giusto!!… -