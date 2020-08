Coronavirus, scattata la stretta di Ferragosto. Agenti in spiagge e strade. Divieti e sanzioni (Di venerdì 14 agosto 2020) Salerno, schierati 250 Agenti per i controlli delle regole anti Coronavirus. Con Ferragosto ormai alle porte, è necessario che l’Italia prenda le dovute precauzioni al fine di evitare che gli assembramenti possano riversarsi in un indomabile scatenarsi di un contagio. Si rende necessario infittire la rete di controlli, resi sicuramente più stringenti nel weekend di Ferragosto. Le spiagge e i lidi del litorale salernitano verranno messi sotto controllo. I numeri degli Agenti preposti a scendere in campo aumentano e raggiungono i 250. Questo è stato deciso in seguito all’ordinanza già vagliata e firmata dalle autorità: per i giorni 14, 15 e 16 agosto, il monitoraggio verrà eseguito non solo dai Carabinieri, ma anche dalla Guardia di ... Leggi su caffeinamagazine

