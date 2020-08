Ciclismo, Campionati Italiani 2020: percorsi e altimetrie di cronometro e prova in linea (Di venerdì 14 agosto 2020) I percorsi e le altimetrie dei Campionati Italiani 2020 di Ciclismo su strada, in programma in Veneto dal 21 al 23 agosto. Dalle cronometro uomini e donne alla prova in linea degli uomini, tre gare per tre titoli tricolori che verranno assegnati dopo che il weekend era stato rinviato rispetto alla collocazione classica di fine giugno. Punto decisivo della corsa potrebbe essere la salita de La Rosina, che sarà presente nella cronometro maschile ma che soprattutto verrà ripetuta per 12 volte in circuito dai corridori nella prova in linea. In quest’ultima attenzione anche allo strappo in pavè de La Tisa, che secondo l’organizzatore della corsa Filippo ... Leggi su sportface

zazoomblog : Ciclismo Campionati Italiani 2020: date programma orari e diretta tv - #Ciclismo #Campionati #Italiani #2020: - massbolo : Decisione assurda. Si è ripresa la competizione agonistica nel ciclismo professionistico con varie gare, vedi Sanre… - RSIsport : ?????? L'annullamento dei Mondiali permetterà a Stefan Küng di partecipare ai Campionati europei. - VoceDelTrentino : Ciclismo: annullati i campionati del mondo in Svizzera in programma dal 20 al 27 settembre - - lucio22673283 : Ciclismo, campionati del mondo annullati: non succedeva dal 1945. Si cerca una nuova sede -