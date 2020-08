Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, è finita: lui flirta con un’altra (Di venerdì 14 agosto 2020) Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser rompono definitivamente, lui è stato già avvistato in compagnia di un’altra: è un’attrice ucraina Un’estate di fuoco per la famiglia Rodriguez che sembra andare a rotoli in fatto d’amore. Appurato che Belen ha rotto per sempre con Stefano De Martino, gettando nella confusione il piccolo Santiago, la sorella Cecilia non … L'articolo Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, è finita: lui flirta con un’altra proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

