Caserta, rissa tra due donne per il mancato distanziamento in spiaggia VIDEO CHOC (Di venerdì 14 agosto 2020) Il VIDEO della rissa in spiaggia tra due bagnanti, presso il Villaggio Coppola a Caserta , mostra la tensione che in alcuni casi si vive lungo i nostri litorali. Tensione dettata dal distanziamento ... Leggi su leggo

wam_the : VIDEO Caserta, rissa in spiaggia tra due donne per il distanziamento sociale - EffimeraAlkimia : RT @Miti_Vigliero: #ossignur #energumena Caserta, rissa tra due donne per il mancato distanziamento in spiaggia - guscabin : RT @Miti_Vigliero: #ossignur #energumena Caserta, rissa tra due donne per il mancato distanziamento in spiaggia - pbiagiola : RT @Miti_Vigliero: #ossignur #energumena Caserta, rissa tra due donne per il mancato distanziamento in spiaggia - Miti_Vigliero : #ossignur #energumena Caserta, rissa tra due donne per il mancato distanziamento in spiaggia -

Ultime Notizie dalla rete : Caserta rissa Sessa Aurunca / Portico – Rissa a Baia Domizia, accoltellato 19enne. 7 fermati: coinvolti figli di noti professionisti Paesenews Rissa in spiaggia tra donne: chiede di rispettare la distanza ma viene aggredita

Castel Volturno – Nella giornata di ieri è avvenuta una rissa tra donne sulla spiaggia in località Pinetamare a Castel Volturno. Da una prima ricostruzione dei fatti, una ragazza avrebbe chiesto ad un ...

Movida ubriacona e violenta ad Aversa, due ragazze finiscono in coma etilico

Due ragazzine collassate nel parco Pozzi per il troppo alcol ingerito, un ragazzino che vandalizza le fioriere fatte installare grazie a una iniziativa dei commercianti in via Sanfelice, a ridosso di ...

Castel Volturno – Nella giornata di ieri è avvenuta una rissa tra donne sulla spiaggia in località Pinetamare a Castel Volturno. Da una prima ricostruzione dei fatti, una ragazza avrebbe chiesto ad un ...Due ragazzine collassate nel parco Pozzi per il troppo alcol ingerito, un ragazzino che vandalizza le fioriere fatte installare grazie a una iniziativa dei commercianti in via Sanfelice, a ridosso di ...