Campoli, Salvatore Caporaso lancia il Programma Elettorale “partecipato” (Di venerdì 14 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCampoli del Monte Taburno (Bn) – Di seguito una nota stampa di Salvatore Caporaso, candidato sindaco nel comune di Campoli Monte Taburno per la lista “Campoli è Futuro”. “Di comune accordo con il resto del gruppo, abbiamo voluto proporre l’idea del Programma Elettorale “partecipato”.Da diversi giorni, grazie al contributo di tanti sostenitori ed amici, stiamo lavorando con grande impegno alla stesura del Documento che presenteremo alla comunità campolese quanto prima. Ma la nostra idea non è quella di redigere il canonico “libro dei sogni”. Quello che vogliamo è un Documento Governativo “partecipato”, per questo motivo vogliamo coinvolgere nella sua ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Campoli Salvatore Campoli del Monte Taburno, Caporaso ufficializza simbolo e primi sette candidati NTR24 Campoli del Monte Taburno – Caporaso lavora al ‘programma partecipato’: “Raccogliamo...

Dopo aver reso pubblico il simbolo del soggetto civico ‘Campoli è Futuro – Il Coraggio di Cambiare’ e aver ufficializzato i primi sette nomi che compongono la lista degli aspiranti consiglieri comunal ...

Elezioni Regionali e Comunali - Note e comunicati di liste e candidati del 13 agosto

Nuove nomine e adesioni per Noi Campani. Il movimento di Mastella - si legge in una nota diffusa alla stampa - "sbarca anche a Cautano. Il segretario provinciale Molly Chiusolo e il presidente provinc ...

Dopo aver reso pubblico il simbolo del soggetto civico ‘Campoli è Futuro – Il Coraggio di Cambiare’ e aver ufficializzato i primi sette nomi che compongono la lista degli aspiranti consiglieri comunal ...Nuove nomine e adesioni per Noi Campani. Il movimento di Mastella - si legge in una nota diffusa alla stampa - "sbarca anche a Cautano. Il segretario provinciale Molly Chiusolo e il presidente provinc ...