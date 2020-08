Bari, pioggia di disdette dopo ordinanza. Agenti di viaggio: 'Danni incalcolabili' (Di venerdì 14 agosto 2020) Bari - 'Ma io dico: ci siamo resi conto del danno che è stato fatto prima firmando l'ordinanza che prevedeva la quarantena per chi rientrava da Malta, Grecia e Spagna e poi modificandola dopo neanche ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

6NIVOAQE6cqdJFt : RT @LaGazzettaWeb: Bari, pioggia di disdette dopo ordinanza. Agenti di viaggio: «Danni incalcolabili» - LaGazzettaWeb : Bari, pioggia di disdette dopo ordinanza. Agenti di viaggio: «Danni incalcolabili» - TrafficoA : A14 - Vasto-Termoli Molise - Pioggia A14 Pescara-Bari Pioggia tra Vasto sud e Termoli - CuccioMimmo : Decreto agosto, Cottarelli : bonus a pioggia senza senso. Aggiungo : è un governo senza senso. Bonus a pioggia e s… - Giuggio72684862 : RT @joem5s: NON E' ROMA ... Bari, la nuova pista ciclabile del corso sbiadisce dopo la prima pioggia -

Ultime Notizie dalla rete : Bari pioggia

La Gazzetta del Mezzogiorno

La Puglia ostaggio dei turisti non è né una lezione nei confronti di altre regioni né una prova di abilità politica del suo governatore, ma solo un rischio per la salute di tutti. Lo dimostrano l’ordi ...BARI - «Ma io dico: ci siamo resi conto del danno che è stato fatto prima firmando l’ordinanza che prevedeva la quarantena per chi rientrava da Malta, Grecia e Spagna e poi modificandola dopo neanche ...