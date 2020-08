Barcellona, è Umtiti ad avere il Coronavirus: non è a Lisbona, col Bayern si gioca (Di venerdì 14 agosto 2020) Samuel Umtiti è il calciatore del Barcellona positivo al COVID-19. Il difensore francese, che non è a Lisbona con la squadra, è asintomatico e sta bene. Leggi su tuttonapoli

SkySport : ULTIM'ORA BARCELLONA Samuel Umtiti positivo al coronavirus Il francese è asintomatico e non è con la squadra… - tancredipalmeri : Positivo Umtiti. Per infortunio non aveva viaggiato a Lisbona con il Barcellona - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? #Umtiti positivo al COVID-19: lo annuncia il Barcellona ?? - ilRomanistaweb : ???#Umtiti positivo, il club: 'Il giocatore è asintomatico, in buona salute e in quarantena nella sua abitazione' - BombeDiVlad : ?? #Coronavirus - #Barcellona, ????#Umtiti positivo?? ?????? Sfida #Champions non pregiudicata?? #LBDV #LeBombeDiVlad -