Winslow | il gatto che suona il piano per comunicare anche quando ha fame

Winslow è un simpatico gatto che comunica con la sua padrona grazie ad un piano: suona quando ha fame o deve farsi pulire la lettiera, ma anche quando vuol'essere coccolato Winslow è un simpatico gatto, a dir poco intelligente. quando ha fame o vuole ottenere qualcosa, invece di far le solite fusa, suona il piano

Chi ha un animale domestico in casa conosce bene i benefici che può portare la presenza di questi adorabili creature nella propria famiglia. Le giornate si riempiono di coccole e di allegria e può cap ...Cosa fai quando hai fame? Suoni il pianoforte! Questa è la tecnica di Winslow, un gattone dolcissimo di 7 anni, con una vera passione per la musica (e per le crocchette). Perché il micio ogni volta ch ...