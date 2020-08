Viabilità Roma Regione Lazio del 13-08-2020 ore 10:30 (Di giovedì 13 agosto 2020) VIABILITÀ DEL 13 AGOSTO 2020 ORE 10.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL TRATTO URBANO DELLA A24 STRADA CHIUSA AL TRAFFICO VEICOLARE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE TRA SETTECAMINI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO PERCORRENDO VIA AURELIA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALL’ALTEZZA DI ARANOVA IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA RIMANENDO IN VIA AURELIA SEMPRE IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA TRAFFICO RALLENTATO TRA TORRIMIPIETRA E PALIDORO PERCORRENDO VIA FLAMINIA PER LAVORI TRAFFICO RALLENTATO A RIANO IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA PROVINCIALE RIANESE NEI DUE SENSI DI MARCIA, ATTIVO SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO IN VIA TIBURTINA RALLENTAMENTI E CODE A TIVOLI TERME TRA VIA DELL’AERONAUTICA E CORSO ... Leggi su romadailynews

