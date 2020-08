The Last of Us Parte II, disponibile l'aggiornamento Grounded (Di giovedì 13 agosto 2020) The Last of Us Parte II riceve oggi l'aggiornamento Grounded: la patch da 573 MB racchiude una serie di nuove opzioni di gioco tutte da provare.Per coloro che cercano la sfida definitiva, Grounded aggiunge una serie di meccaniche chiave: queste includono la modalità range di ascolto infinito, così come gli elementi HUD (conteggio munizioni/salute) e indicatori di furtività.C'è anche una modalità Permadeath per chi vuole provare una sessione di gioco più impegnativa. Fa esattamente quello che dice, riportando i giocatori al menu principale se muoiono anche una sola volta. Riceveranno un riepilogo che mostra fin dove riusciti ad arrivare. Con The Last of Us Parte II che dura più di 20 ore, il trofeo guadagnato per aver ... Leggi su eurogamer

