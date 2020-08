Ricetta estiva d’autore: drink e piatto in pairing – drink ‘GIN AND SEA’, di Alessio Giovannesi, bar manager di Baccano a Roma (Di giovedì 13 agosto 2020) La Ricetta di un drink e il piatto da abbinare, per uno dei nuovi drink del menu di Giovannesi, nuovo bar manager di Baccano, bar al 70° posto nella classifica World Best Bars 2019. drink: GIN AND SEA BARTENDER: Alessio Giovannesi, bar manager di Baccano a Roma INGREDIENTI 40 ml VII Hills Italian Dry Gin 40 ml vermouth rosso Gocce di soluzione salina Bicchiere: coppetta Martini Garnish: una oliva PREPARAZIONE: Versare il VII Hills Italian Dry Gin, il vermouth rosso e alcune gocce di soluzione salina in un mixing glass. Mescolare e raffreddare con ghiaccio per 15 secondi, versare il tutto in ... Leggi su romadailynews

