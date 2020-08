Raffaele Cantone è stato colpito da un malore in vacanza: “Sto bene” (Di giovedì 13 agosto 2020) L’ex presidente dell’Anac, nonché attuale procuratore di Perugia, Raffaele Cantone si trova ricoverato in ospedale a Napoli. Aveva accusato un lieve malore in vacanza. Sono stati esclusi eventuali problemi ischemici. Al momento sembra in buone condizioni di salute. Raffaele Cantone, ex presidente dell’Anac e attuale procuratore di Perugia, ha subito un lieve malore durante la … L'articolo Raffaele Cantone è stato colpito da un malore in vacanza: “Sto bene” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

