Omicidio di San Biagio, concessi i domiciliari al figlio della vittima. Il giudice: «Temeva per la sua incolumità, ma non è stata legittima difesa» (Di giovedì 13 agosto 2020) L’avvocato ha consegnato ai magistrati diversi documenti, tra cui numerosi attestati di solidarietà inviati al giovane accusato di Omicidio. L’indagato sarà ospitato a casa di un amico di famiglia Leggi su ilsecoloxix

genovapostnews : Omicidio San Biagio, gli amici della Valpolcevera si stringono intorno ad Alessio: “Ti vogliamo bene” - genovapostnews : Omicidio San Biagio, il racconto di Alessio: “Minacciava di sgozzare mia madre con un coltello” - beretta_g : @danbertsamp Concordo. E va detto che per diversi anni il padre violento ha detenuto legalmente le #armi con le qua… - gisellabrt : RT @beretta_g: 'La vittima aveva delle pistole che gli erano state sequestrate quando era stato denunciato per i maltrattamenti'. Maltratta… - tittimaestra : RT @beretta_g: 'La vittima aveva delle pistole che gli erano state sequestrate quando era stato denunciato per i maltrattamenti'. Maltratta… -

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio San Omicidio San Biagio, il racconto di Alessio: “Minacciava di sgozzare mia madre con un coltello” Genova24.it Omicidio San Biagio, Alessio Scalamandré lascerà il carcere: concessi i domiciliari

Il gip Angela Nutini ha infatti attenuato la misura di custodia cautelare con gli arresti domiciliari. Nell'udienza di convalida di questa mattina il 28enne , che aveva già confessato l'omicidio spieg ...

Genova, omicidio San Biagio: il gip concede i domiciliari ad Alessio Scalamandré

Ha risposto a tutte le domande del gip Angela Nutini, Alessio Scalamandré, il ragazzo di 28 anni che lunedì sera ha ucciso il padre al culmine di una lite. Il giovane, assistito dall'avvocato Luca Rin ...

Il gip Angela Nutini ha infatti attenuato la misura di custodia cautelare con gli arresti domiciliari. Nell'udienza di convalida di questa mattina il 28enne , che aveva già confessato l'omicidio spieg ...Ha risposto a tutte le domande del gip Angela Nutini, Alessio Scalamandré, il ragazzo di 28 anni che lunedì sera ha ucciso il padre al culmine di una lite. Il giovane, assistito dall'avvocato Luca Rin ...