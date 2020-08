Nuotate fatali per due uomini (Di giovedì 13 agosto 2020) Un 87enne svizzero è annegato nell'Untersee (TG). Un turista ceco è invece morto nelle acque del lago di Hallwil (AG). Leggi su media.tio.ch

Ticinonline

