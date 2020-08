Malore fatale in mare: 75enne fiorentino muore a Punta Ala (Di giovedì 13 agosto 2020) Punta Ala, Grosseto,, 13 agosto 2020 - Un 75enne fiorentino è morto mentre stava nuotando nel mare davanti a Punta Ala , in provincia di Grosseto,. L'uomo avrebbe avuto un Malore . A dare l'allarme ... Leggi su lanazione

TrevisoVerdi : RT @oggitreviso: Malore fatale mentre è in bici, cicloamatore di Orsago muore poco dopo - oggitreviso : Malore fatale mentre è in bici, cicloamatore di Orsago muore poco dopo - NewSicilia : Tragedia nel mare di #Avola, uomo morto per #infarto fatale in spiaggia. #Siracusa #Cronaca #Newsicilia - gazzettaparma : Ricerche concluse nel Bedoniese: malore fatale per un boscaiolo - NewSicilia : Dolore per la scomparsa di Giuseppe Di Maio, l'uomo deceduto ieri a #Ognina in seguito a un #malore fatale.… -

Ultime Notizie dalla rete : Malore fatale Malore fatale in mare: 75enne fiorentino muore a Punta Ala LA NAZIONE Muore dopo la visita in guardia medica: finisce in Procura il caso di un 35enne

Ha accusato un malore mentre giocava a calcetto con gli amici: portato alla guardia medica, dopo la visita è tornato a casa ed è morto. La Procura di Oristano ha aperto un’inchiesta sul decesso di Ale ...

Oristano, malore alla partita di calcetto e la Guardia Medica lo dimette: 35enne muore poco dopo

Ha accusato un malore mentre giocava a calcetto con gli amici: portato alla guardia medica, dopo la visita è tornato a casa ed è morto. La Procura di Oristano ha aperto un'inchiesta sul decesso di Ale ...

Ha accusato un malore mentre giocava a calcetto con gli amici: portato alla guardia medica, dopo la visita è tornato a casa ed è morto. La Procura di Oristano ha aperto un’inchiesta sul decesso di Ale ...Ha accusato un malore mentre giocava a calcetto con gli amici: portato alla guardia medica, dopo la visita è tornato a casa ed è morto. La Procura di Oristano ha aperto un'inchiesta sul decesso di Ale ...