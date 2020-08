Cos’è una recessione (Di giovedì 13 agosto 2020) Cosa significa esattamente una recessione e quali potrebbero essere le conseguenze In tempi normali, l’economia di un paese cresce. I suoi cittadini, in media, diventano leggermente più ricchi con l’ aumentare del valore dei beni e dei servizi che produce il suo prodotto interno lordo (PIL) Ma a volte il valore dei beni e dei servizi prodotti … Leggi su periodicodaily

periodicodaily : Cos’è una recessione - ilciccio67 : @vittytivvy @emmezetaJ @paolaferrari_og @ChampionLeague @Atalanta_BC @PSG_inside @ChampionsLeague Congiuntivo? Cos'è, una malattia? - kris3m : RT @mat_brandi: - #KamalaHarris è la candidata vicepresident* di Biden!! - E cos'ha di così speciale? - È nera!???????? - Sì, ok, ma che altr… - Efisio31251859 : RT @mat_brandi: - #KamalaHarris è la candidata vicepresident* di Biden!! - E cos'ha di così speciale? - È nera!???????? - Sì, ok, ma che altr… - Fabioraciti1 : RT @mat_brandi: - #KamalaHarris è la candidata vicepresident* di Biden!! - E cos'ha di così speciale? - È nera!???????? - Sì, ok, ma che altr… -

Ultime Notizie dalla rete : Cos’è una “Sul vaccino russo c’è un annuncio, ma non i dati. La scienza non funziona così” La Repubblica