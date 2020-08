Coronavirus. Oggi nel Lazio 36 positivi e un decesso (Di giovedì 13 agosto 2020) Oggi registriamo 36 casi e un decesso. Di questi 22 casi sono di importazione o di riguardano giovani di rientro dalle vacanze: quattro i casi di rientro da Malta, tre casi da Corfù e uno da Grecia, due casi da Ibiza e due da Barcellona, due casi da Francia, due i casi da Ucraina, un caso da Germania, un caso da Romania, un caso da Albania, un caso da Bulgaria e due casi da Sri Lanka. Voglio rivolgere un appello ad evitare gli assembramenti per il Ferragosto e a non abbassare adesso il livello di attenzione. Nella Asl Roma 1 sono dieci i casi nelle ultime 24h e tra questi due casi sono stati individuati in fase di pre-ospedalizzazione, due casi hanno un link con un caso di rientro da Malta e un caso ha un link con un caso di rientro da Corfù (Grecia). Un caso ha un link con un caso di rientro dall’Albania e ... Leggi su romadailynews

