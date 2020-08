Coronavirus, lutto in casa Maradona: si è spento in cognato di Diego (Di giovedì 13 agosto 2020) Raul Machuca, cognato di Diego Armando Maradona, è morto all'età di 77 anni dopo venti giorni di lotta contro il Coronavirus. Lo rende noto la stampa argentina. Leggi su tuttonapoli

juornoit : #Lutto in casa #Maradona - paolochiariello : #Lutto in casa #Maradona - intenseitaliano : Maradona, lutto per l’ex Pibe:muore il cognato di coronavirus - Il - RafAuriemma : RT @_SiGonfiaLaRete: #Coronavirus, lutto per Diego #Maradona: muore il cognato 77enne - _SiGonfiaLaRete : #Coronavirus, lutto per Diego #Maradona: muore il cognato 77enne -