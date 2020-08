Charles Bukowski, cent’anni dissoluti (Di venerdì 14 agosto 2020) Avrebbe compiuto cento anni tra un paio di giorni, il 16 agosto, uno degli scrittori statunitensi più emblematici, popolari e controversi del Novecento americano: Charles Bukowski alcolizzato, sessuomane, lettore famelico, padre del realismo sporco, scritto e vissuto. È cosa nota che la sgradevole franchezza che si trova nelle sue poesie e romanzi attinga alla sua vita bieca e sregolata, comunque carica di successi e di riconoscimento. Proprio come racconta Alessio Romano, autore del graphic novel disegnato da Roger Angeles, in … Continua L'articolo Charles Bukowski, cent’anni dissoluti proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

