Anzio, divieto di accesso in spiaggia la notte di ferragosto: sanzioni elevate per i trasgressori (Di giovedì 13 agosto 2020) A tutela dell’ordine e della salute pubblica, ad Anzio, anche durante la notte di ferragosto, resta confermato il divieto assoluto di accesso in spiaggia durante le ore notturne, tra le ore 21.30 e le ore 7.00 del mattino. Per i trasgressori sono previste dure sAnzioni, comprese tra 1.032,00 euro e 3.098,00 euro. “In questi giorni, particolarmente delicati, – afferma il Sindaco, Candido de Angelis – con numerosissime presenze turistiche in città, anche di prossimità, abbiamo intensificato i controlli notturni, con postazioni di vigilanza statiche e mobili, lungo la nostra costa ed al centro cittadino, dove la nostra Polizia Locale, che ringrazio per l’impegno profuso, svolge il servizio ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Anzio, divieto di accesso in spiaggia la notte di ferragosto: sanzioni elevate per i trasgressori - EcoLitoraleTv : Anzio: divieto assoluto di accesso in spiaggia durante la notte - ilClandestinoTW : Ad Anzio divieto di accesso in spiaggia a Ferragosto: sanzioni da mille euro - CorriereCitta : Ferragosto ad Anzio, De Angelis: ‘Divieto assoluto di accesso notturno in spiaggia, controlli intensificati e sanzi… -