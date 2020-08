Alto Calore, sospensione idrica per diversi comuni in Irpinia: ecco l’elenco (Di giovedì 13 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Alto Calore Servizi ha comunicato l’interruzione idrica per alcuni comuni in Irpinia. “Si comunica che causa riduzione delle portate addotte delle sorgenti idriche, nonché fermo impianto di sollevamento di S. Modestino nella giornata del 12 agosto, dalle ore 22.00 del 13 agosto alle ore 6.00 del 14 agosto, sarà sospesa l’erogazione idrica nelle seguenti zone del comune di Mercogliano: Frazione Torelli di Mercogliano strade limitrofe, Via Partenio, Via Amm.Glio Bianco, Via Matteotti e traverse, Via Don Gennaro, Via Serroni, Viale S. Modestino, Via Vaccaro, Via Micaletti, Via Marconi, C.So Garibaldi, Via Amatucci, Via Aldo Moro e Vico Prota. Elenco comuni in ... Leggi su anteprima24

Il Comitato Acqua Bene Comune Avellino - aspettando Godot, esprime le sue considerazioni sulla crisi idrica e la campagna elettorale: La mancanza di acqua di questa estate in vari paesi dell’Irpinia e ...

Avellino – La mancanza di acqua di questa estate in vari paesi dell’Irpinia e del Sannio e i disagi causati dalle temporanee interruzioni del servizio hanno riportato, purtroppo solo in questi giorni, ...

