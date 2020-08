Zero prove e fonti dietro le teorie no vax e Covid del Dottor Roberto Petrella, radiato dall’Albo (Di mercoledì 12 agosto 2020) Non esistono fonti, come ammette lui stesso, dietro le teorie esposte di recente dal Dottor Roberto Petrella, tra le altre cose radiato dall’Albo dei Medici. Sostanzialmente, l’ex Dottore di Teramo ormai in pensione continua ad affermare tramite alcuni video che lo vedono protagonista come il Covid-19 in realtà si nasconda dietro il vaccino per l’influenza che è stato somministrato prima dei casi iniziali di Coronavirus in Italia. Dunque, non siamo così lontani da altre “improbabili teorie” che abbiamo analizzato in giornata sul nostro sito. Il Dottor Roberto Petrella ci dà la sua ... Leggi su bufale

clikservernet : Zero prove e fonti dietro le teorie no vax e Covid del Dottor Roberto Petrella, radiato dall’Albo - Noovyis : (Zero prove e fonti dietro le teorie no vax e Covid del Dottor Roberto Petrella, radiato dall’Albo) Playhitmusic - - musa_zero : @recyclops____ @brischi79 @orsovolante un paio di palle, TU portami prove che il vaccino non mi ammazzerà se vuoi obbligarmi a farlo. - zemmu : @SignorErnesto @ricpuglisi @pellegrino_fra @udogumpel Pazzesco, manco io nel salotto di casa. Ha sostenuto pubblic… - EL10juve : @MarcoOver611 Prove zero, ahimé. Solo ipotesi mischiata con una buona dose di speranza. -

Ultime Notizie dalla rete : Zero prove Zero prove e fonti dietro le teorie no vax e Covid del Dottor Roberto Petrella, radiato dall’Albo Bufale.net Persico 69 Revolution, il primo round è dei tulipani

Gargnano – È Dutch Sail Orange (van Stekelenborg-Houtman-Becker-Asbeek Brusse) il vincitore della prima Persico 69F Revolution, dedicata agli equipaggi Under 25. Il giovanissimo team olandese – i cui ...

Como Calcio, priorità zero infortuni in estate

La squadra è tornata ad allenarsi nel ritiro di Arona ma ha scelto il terreno sintetico di Borgomanero per evitare guai inaspettati.

Gargnano – È Dutch Sail Orange (van Stekelenborg-Houtman-Becker-Asbeek Brusse) il vincitore della prima Persico 69F Revolution, dedicata agli equipaggi Under 25. Il giovanissimo team olandese – i cui ...La squadra è tornata ad allenarsi nel ritiro di Arona ma ha scelto il terreno sintetico di Borgomanero per evitare guai inaspettati.