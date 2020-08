Un freno sullle dimissioni dell’astronauta Samantha Cristoforetti per questioni politiche e di genere (Di mercoledì 12 agosto 2020) Ci abbiamo pensato bene e, complici alcune segnalazioni che ci sono arrivate proprio in queste ore, abbiamo deciso di etichettare come “editoriale” il nostro articolo di oggi a proposito delle dimissioni di Samantha Cristoforetti come astronauta. Da alcuni giorni a questa parte, infatti, su Facebook circola nuovamente la catena che evidenzia una vera e propria discriminazione di genere nei suoi confronti, con il nostro Paese che avrebbe spinto al massimo una nuova missione nello spazio affidata ad un uomo, vale a dire Walter Villadei. Penalizzando in questo modo Samantha, nonostante quest’ultima avesse referenze migliori. Cosa sappiamo sulle dimissioni di Samantha Cristoforetti Vista l’ondata di ricondivisioni del post ... Leggi su bufale

Ultime Notizie dalla rete : freno sullle Un freno sullle dimissioni dell’astronauta Samantha Cristoforetti per questioni politiche e di genere Bufale.net Il Sannio è la provincia più naturale e verde della Campania

In un anno nell’intera Campania sono stati persi 219 ettari di superfici naturali per dar via al processo di urbanizzazione del territorio ed è circa il 10% il territorio campano occupato da coperture ...

MotoGP, Rossi sulla sua gara: “Dobbiamo migliorare la qualifica”

Valentino Rossi ha parlato ai microfoni dei giornalisti dopo la buona gara di Brno, danneggiata dalla partenza lontano dai big Valentino Rossi ha effettuato una bella gara, sul circuito amico di Brno, ...

In un anno nell’intera Campania sono stati persi 219 ettari di superfici naturali per dar via al processo di urbanizzazione del territorio ed è circa il 10% il territorio campano occupato da coperture ...Valentino Rossi ha parlato ai microfoni dei giornalisti dopo la buona gara di Brno, danneggiata dalla partenza lontano dai big Valentino Rossi ha effettuato una bella gara, sul circuito amico di Brno, ...