PS5: la batteria del DualSense durerà più del controller PS4? Prime impressioni di un utente e nuove immagini (Di mercoledì 12 agosto 2020) E' sicuramente la settimana dei leak dedicati ai controller. Dopo le foto e l'unboxing del controller Xbox Series X/Xbox Series S, ora è il turno del controller PlayStation 5 a far parlare di sé, con tanto di dettagli interessanti.La fuga di notizie di oggi arriva dall'account Twitter "Galaxyrain666". L'utente, che dice di lavorare per una società che "progetta e fornisce accessori per produttori di console come Sony e Microsoft", ha pubblicato alcune foto e le sue Prime impressioni sul controller DualSense. Queste foto, rivelano, se autentiche, che il controller ha una batteria da 1560mAh. A confronto, il controller PS4, spesso criticato per la sua scarsa durata ... Leggi su eurogamer

E' sicuramente la settimana dei leak dedicati ai controller. Dopo le foto e l'unboxing del controller Xbox Series X/Xbox Series S, ora è il turno del controller PlayStation 5 a far parlare di sé, con ...

Nel corso di queste ore sono emerse in rete delle nuove immagini di un DualSense, il controller wireless di PlayStation 5, da parte di qualcuno che sarebbe riuscito ad avere accesso prima del previsto ...

