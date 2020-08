Prandelli: “Pirlo come Scirea e tatticamente nessuno deve insegnargli nulla…” (Di mercoledì 12 agosto 2020) La decisione della Juventus di affidare la panchina della prima squadra ad Andrea Pirlo dopo l'esonero di Maurizio Sarri sta generando pareri molto diversi. A dire la sua sul tema è stato, ai microfoni di Tuttosport, Cesare Prandelli ex mister e anche ct della Nazionale.Prandelli: "Pirlo alla Scirea. Parla la lingua dei campioni..."caption id="attachment 925467" align="alignnone" width="708" Pirlo (getty images)/caption"Se mi aspettavo Pirlo allenatore della Juventus? No, non aveva mai manifestato questa idea. Pirlo mi ricorda in maniera incredibile Gaetano Scirea: gli assomiglia, il loro modo di essere è identico, e davanti a questi leader silenziosi - le rare volte in cui decidono di intervenire nello spogliatoio per dire qualcosa - si zittiscono tutti", ha commentato Prandelli. "Il ... Leggi su itasportpress

CorSport : La prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio ?? ??#Tonali con #Lukaku ??#Atalanta, sei tutti noi ??#Prandelli escl… - tuttosport : #Prandelli: '#Pirlo è un leader alla #Scirea' - ItaSportPress : Prandelli: 'Pirlo come Scirea e tatticamente nessuno deve insegnargli nulla...' - - napolista : Prandelli: «Pirlo? Non credo che la Juventus sia impazzita. Se ha deciso così vuol dire che ha scelto l’uomo » Al C… - Cucciolina96251 : RT @calciomercatoit: ???#Juventus, #Prandelli avverte #Pirlo: 'Quando ero un ragazzino #Mazzone mi ha detto: l’allenatore bravo è quello che… -

Ultime Notizie dalla rete : Prandelli “Pirlo Milan, Emerson è tornato Calcioblog.it