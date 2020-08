Muore a 12 anni nel Brembo, la famiglia è disperata:” Non lo rivedremo mai più” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Grande dolore per la famiglia del 12enne morto annegato nel Brembo nel pomeriggio di martedì 11 agosto. Avrebbe compiuto 13 anni il prossimo 5 novembre. Non ce l’ha fatta il giovane di Ponte San Pietro che è morto annegato nel fiume Brembo. Inutili tutti i tentativi di rianimare il ragazzo, deceduto intorno alle 18 all’ospedale … L'articolo Muore a 12 anni nel Brembo, la famiglia è disperata:” Non lo rivedremo mai più” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

