Milan, Boban si toglie qualche sassolino: “Rangnick non mi interessa, ora il nostro operato è stato rivalutato” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Intervistato ai microfoni del ‘Corriere del Ticino’, Zvone Boban si è tolto qualche sassolino dalla scarpa. L’ex dirigente del Milan, che ha detto addio ai rossoneri dopo la spaccatura della scelta di Rangnick come nuovo allenatore (prima che Gazidis tornasse sui suoi passi), ha dichiarato: “ora il nostro operato è stato rivalutato e le nostre capite, questo mi rende orgoglioso. Il Milan adesso ha la base per tornare ai vertici. Rinuncia a Rangnick? Non è una cosa di cui mi importa. Quello che valuto è che la squadra ora ha un futuro migliore rispetto agli ultimi anni“. Foto Getty / Alessandro SabattiniChiosa finale su Ibrahimovic e Rebic, due calciatori fortemente voluti ... Leggi su sportfair

