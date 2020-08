Matuidi, il saluto della Juve: “Grazie di tutto Blaise” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Con una lunga nota sul sito del club la Juventus ha ufficialmente salutato Blaise Matuidi. Termina dunque dopo tre stagioni il sodalizio tra il centrocampista francese e la Juve, un percorso condiviso che ha portato alla vittoria di cinque titoli: tre Scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. Prelevato nell’agosto dal 2017 dal Psg, Matuidi ha collezionato in maglia bianconera 133 presenze, con otto gol e sette assist nel totale. La sua prossima avventura sarà all’Inter Miami di David Beckham. Foto: profilo Instagram di Matuidi L'articolo Matuidi, il saluto della Juve: “Grazie di tutto Blaise” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

