Malore in fabbrica mentre sta lavorando | operaio grave in ospedale

Ha avuto un malore mentre era al lavoro in fabbrica l'operaio di 53 anni che mercoledì mattina è stato ricoverato in codice rosso alla Poliambulanza di Brescia: l'allarme è stato lanciato poco prima d ...

Crema, donna trovata morta in una fabbrica abbandonata: le coltellate sarebbero autoinferte

Il suo cadavere è stato rinvenuto da un altro clochard della zona nella tarda serata di sabato scorso: come lui anche la donna, senzatetto, trovava spesso riparo per la notte in quella ex fabbrica ...

Ha avuto un malore mentre era al lavoro in fabbrica l'operaio di 53 anni che mercoledì mattina è stato ricoverato in codice rosso alla Poliambulanza di Brescia: l'allarme è stato lanciato poco prima d ...

Il suo cadavere è stato rinvenuto da un altro clochard della zona nella tarda serata di sabato scorso: come lui anche la donna, senzatetto, trovava spesso riparo per la notte in quella ex fabbrica ...