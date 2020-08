Le Vendite di Quotidiani nel 1° Semestre 2020 (Di mercoledì 12 agosto 2020) A soffrire particolarmente è la Gazzetta dello Sport che, nonostante a Giugno risalga del 27.6%, chiude il Semestre al -56.6% rispetto a Gennaio 2020. A parte i Quotidiani sportivi sono tre le ... Leggi su datamediahub

LegaSalvini : QUOTIDIANI? NON LI COMPRA PIU' NESSUNO - BordignonAngelo : RT @mgmaglie: Sicuro che li abbia uccisi il corona virus? Guardate chi crolla, leggeteli per qualche giorno, verificate servilismo e bufale… - koaz74 : RT @fdragoni: I numeri dei giornali...da 2 a 1,5 milioni -25% e @LaVeritaWeb fa +18% - angelo_arcadu : RT @mgmaglie: Sicuro che li abbia uccisi il corona virus? Guardate chi crolla, leggeteli per qualche giorno, verificate servilismo e bufale… - caterinacorda1 : RT @mgmaglie: Sicuro che li abbia uccisi il corona virus? Guardate chi crolla, leggeteli per qualche giorno, verificate servilismo e bufale… -

Ultime Notizie dalla rete : Vendite Quotidiani Il Fatto Quotidiano conferma il boom delle vendite anche a giugno 2020: +43,4% Il Fatto Quotidiano Gli occhiali di Gandhi scoperti in una cassetta delle lettere

Roma, 11 agosto 2020 - Quando il dipendente di una casa d'aste di Bristol ha aperto una anonima busta bianca, imbucata senza troppe cerimonie nella loro cassetta delle lettere, è rimasto di stucco. Al ...

Calciomercato Juventus, decisione clamorosa su Dybala | I dettagli

Protagonista di una grande stagione e in trattativa con il club per il rinnovo, Dybala potrebbe alla fine lasciare la Juventus finanziando il calciomercato in entrata Non ci aspettiamo un calciomercat ...

Roma, 11 agosto 2020 - Quando il dipendente di una casa d'aste di Bristol ha aperto una anonima busta bianca, imbucata senza troppe cerimonie nella loro cassetta delle lettere, è rimasto di stucco. Al ...Protagonista di una grande stagione e in trattativa con il club per il rinnovo, Dybala potrebbe alla fine lasciare la Juventus finanziando il calciomercato in entrata Non ci aspettiamo un calciomercat ...