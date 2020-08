Jasmine Carrisi e la scelta sul padre Al Bano: “E’ ancora troppo presto per farlo…” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Jasmine Carrisi a Sanremo col padre Al Bano? A quanto pare Jasmine Carrisi sembra decisa e determinata quando si parla del suo futuro. La 19enne pare voglia seguire la strada intrapresa dal padre Al Bano ben 60 anni fa, ovvero quella della musica. Chi segue la figlia di Loredana Lecciso sa perfettamente che qualche settimana fa ha debuttato su tutte le piattaforme digitali e su YouTube col suo primo brano in assoluto, dal titolo ‘Ego’. Una canzone stile rap che è completamente differente dallo stile del cantautore di Cellino San Marco. In una recente intervista al magazine Voi, la ragazza ha parlato anche della possibilità di partecipare al Festival di Sanremo insieme al Maestro salentino. “Non direi mai di no… ma ... Leggi su kontrokultura

