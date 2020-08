Incidente a Parabiago, era in condizioni disperate: Bianca non ce l'ha fatta (Di mercoledì 12 agosto 2020) Parabiago, Milano,, 12 agosto 2020 - Era rimasta ricoverata in gravissime condizioni da quella maledetta sera del 2 agosto, giorno del terribile Incidente che era costato la morte al suo ragazzo, ... Leggi su ilgiorno

