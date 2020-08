Gran Piemonte 2020, gli highlights: Bennett anticipa di un soffio Diego Ulissi (VIDEO) (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il VIDEO con gli highlights e il finale del Gran Piemonte 2020, che ha visto trionfare il neozelandese della Jumbo Visma George Bennett. Grande azione in salita per lo scalatore, che ha staccato tutti e si è lanciato verso il finale di Barolo dove si è salvato per pochissimi metri dalla Grande rimonta di Diego Ulissi. Il toscano si accontenta del secondo posto, mentre Mathieu Van der Poel chiude il podio. LE PAGELLE DELLA CORSA ORDINE DI ARRIVO E CRONACA Il VIDEO dell’arrivo DOPPIETTA @JumboVismaRoad 🤯@georgenBennett vince il @GranPiemonte dopo la vittoria di Van Aert nella 1^ tappa del Giro del Delfinato ... Leggi su sportface

