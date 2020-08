Fiocco rosa: è nata la loro prima figlia. Che è anche una nipotina (super) vip (Di mercoledì 12 agosto 2020) “Siamo entusiasti di annunciare la nascita di nostra figlia Lyla Maria. Non potremmo essere più felici e ci sentiamo estremamente benedetti”. Così, con questo breve messaggio condiviso via Instagram l’attore ha annunciato l’arrivo della sua prima femminuccia, che oltre a essere figlia vip è anche una nipotina (super) vip. Poi, per tranquillizzare tutti, il protagonista dei “Guardiani della Galassia” ha aggiunto, accompagnato l’annuncio con due estratti dalle Sacre scritture: “La mamma e la bambina stanno entrambe bene”. La piccola si chiama Lyla Maria e oltre a essere la prima erede di Chris Pratt e Katherine Schwarzenegger, ha reso il mitico Arnold nonno per la prima volta. A ... Leggi su caffeinamagazine

Elbareport : E’ nata la piccola Martina, fiocco rosa in casa Schiano - Elbareport - Quotidiano di informazione online dall'isola… - SettimanaS : FIOCCO ROSA in casa Riese - isNews_it : Fiocco rosa in casa Lombardi-Conte: benvenuta Giorgia - - redazioneDNP : ?? Fiocco rosa per Alice Pignagnoli - VanityFairIt : Fiocco rosa per la figlia di #ArnoldSchwarzenegger e per l'attore #ChrisPratt, già papà di un maschietto nato dal p… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiocco rosa Fiocco rosa: è nata Sophia De Lisi LA NAZIONE E’ nata la piccola Martina, fiocco rosa in casa Schiano

E' nata a Portoferraio Martina Schiano. Il lieto evento è avvenuto nella giornata di Venerdì 7 Agosto alle 13.05 all’ospedale della città. Martina è figlia di Giulia Iannì e Luca Schiano. E’ veramente ...

La Doc vince la sfida: il Prosecco rosè va alla conquista del mercato

LE CIFRE Ma quanto ne verrà prodotto? «Abbiamo due mesi e l'obbligo di utilizzare il vino del 2019 - ragiona Zanette - direi tra i 10 e i 15 milioni di bottiglie. Ma con l'obiettivo di arrivare a oltr ...

E' nata a Portoferraio Martina Schiano. Il lieto evento è avvenuto nella giornata di Venerdì 7 Agosto alle 13.05 all’ospedale della città. Martina è figlia di Giulia Iannì e Luca Schiano. E’ veramente ...LE CIFRE Ma quanto ne verrà prodotto? «Abbiamo due mesi e l'obbligo di utilizzare il vino del 2019 - ragiona Zanette - direi tra i 10 e i 15 milioni di bottiglie. Ma con l'obiettivo di arrivare a oltr ...