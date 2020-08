Ed Sheeran diventa papà. La moglie Cherry Seaborn aspetta un figlio (Di mercoledì 12 agosto 2020) Ed Sheeran sta per diventare papà. Il cantautore ventinovenne e la moglie Cherry Seaborn, 28, giocatrice di hockey con un passato nella finanza, «aspettano il loro primo figlio». Lo svela il Sun, precisando che il bebè è atteso «entro la fine dell’estate». I futuri genitori hanno trascorso il lockdown nella loro casa di campagna nel Suffolk. E questo, come ha raccontato una fonte al tabloid britannico, ha permesso loro «di tenere segreta la gravidanza». Ma ora il pancione è cresciuto e l’entusiasmo per l’erede in arrivo pure: «Sono al settimo cielo, non vedono l’ora di conoscere il bebè. Così hanno iniziato a dare la notizia ad amici e parenti». Leggi su vanityfair

AuriiCremascoli : ED SHEERAN DIVENTA PAPÀ ???? - dontcallhimbqby : ED SHEERAN DIVENTA PAPÀ ED IO SONO IN LACRIMW - aboutbea : Ma Ed Sheeran che diventa papà???? - alwaysyouhaz_ : Ed Sheeran che diventa papà è la notizia più bella di questo 2020 - tomlinstylesun : ED SHEERAN CHE È COME IL PADRE DELLA MUSICA ORA DIVENTA PADRE... shit mi sento vecchia -

Ultime Notizie dalla rete : Sheeran diventa Ed Sheeran diventa papà. La moglie Cherry Seaborn aspetta un figlio Vanity Fair.it Ed Sheeran diventa papà

Primo figlio in arrivo per il cantante inglese e la moglie Cherry Seaborn. A un anno dal matrimonio Ed Sheeran mette su famiglia. Una fonte al The Sun ha svelato che la moglie dell’artista, Cherry Sea ...

Ed Sheeran diventa papà. La moglie Cherry Seaborn aspetta un figlio

Come rivela il «Sun» il cantautore e la giocatrice di hockey, sposati dal 2019, entro la fine dell'estate daranno il benvenuto al loro primo erede: «Complice il lockdown sono riusciti a tenere segreta ...

Primo figlio in arrivo per il cantante inglese e la moglie Cherry Seaborn. A un anno dal matrimonio Ed Sheeran mette su famiglia. Una fonte al The Sun ha svelato che la moglie dell’artista, Cherry Sea ...Come rivela il «Sun» il cantautore e la giocatrice di hockey, sposati dal 2019, entro la fine dell'estate daranno il benvenuto al loro primo erede: «Complice il lockdown sono riusciti a tenere segreta ...