Calciomercato Monza, colpo Donati dal Lecce: “Scelta difficile da prendere, ai tifosi dico…” (Di mercoledì 12 agosto 2020) E' una delle protagoniste del Calciomercato.Il Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, neopromossa in Serie B, ha messo a segno un nuovo colpo. Dopo gli arrivi di Christian Gytkjaer e Mirko Maric, il club brianzolo ha ufficializzato l'ingaggio di Giulio Donati. Il terzino classe 1990, reduce dalla breve e poco fortunata esperienza in quel di Lecce, ha firmato un contratto triennale. Di seguito, il comunicato diramato dal Monza sul proprio sito di riferimento."Dopo i colpi a centrocampo e in attacco, il Monza accoglie un grande rinforzo anche in difesa: ecco Giulio Donati, che ha firmato un contratto fino al 30/6/2023. Nato il 5 febbraio 1990 a Pietrasanta (Lucca), il terzino toscano ha giocato due stagioni nella Primavera dell’Inter, prima ... Leggi su mediagol

