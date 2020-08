Calciomercato Inter, Vidal rimane nel mirino ma spunta un concorrente a sorpresa (Di mercoledì 12 agosto 2020) Antonio Conte, nonostante le buone prestazioni del suo centrocampo e l’arrivo ormai prossimo di Sandro Tonali, continua a martellare la propria dirigenza per avere subito in rosa Arturo Vidal. Il cileno, infatti, rimane a distanza di anni, il vero pupillo dell’allenatore leccese che farebbe carte false pur di poterlo riabbracciare in nerazzurro. Il giocatore a … L'articolo Leggi su dailynews24

Gazzetta_it : #Mercato L’effetto #Pirlo su #Tonali: la Juve vuole beffare l’Inter - Inter : ?? | ANNUNCIO @Alexis_Sanchez si trasferisce in nerazzurro a titolo definitivo gratuito ?? - DiMarzio : #Calciomercato | #Juve, accordo con l'#InterMiami per #Matuidi - marconap75 : RT @Pippoevai: Cessione Benatia: clausole contro Napoli, Inter, Milan, Roma, Lazio e PSG. Juventus sanzionata un anno fa, nel silenzio gene… - cicciopuz : RT @Pippoevai: Cessione Benatia: clausole contro Napoli, Inter, Milan, Roma, Lazio e PSG. Juventus sanzionata un anno fa, nel silenzio gene… -