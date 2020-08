Anche Regno Unito e Francia hanno un problema coi migranti (e la Brexit complicherà le cose) (Di mercoledì 12 agosto 2020) Sono oltre 4000 i migranti che nel corso dell’ultimo anno hanno attraversato la Manica per raggiungere l’Inghilterra dalla Francia a bordo di piccole imbarcazioni, oltre 650 soltanto ad agosto di quest’anno. Complice il bel tempo, i flussi sono aumentati nell’arco delle ultime settimane, Anche se è da anni che in molti tentano l’attraversamento tra Calais e Dover, Anche tramite l’Eurotunnel. Un aumento che ha alzato la tensione tra Francia e Regno Unito, divise solo da una ventina di miglia di mare. Per il segretario di Stato britannico, Priti Patel, la Francia non sta facendo abbastanza per impedire le partenze clandestine, e sarebbe responsabile dell’aumento delle traversate, che ... Leggi su linkiesta

pitmun : RT @biddiolina: #ultimora Benito: allora, la #Sardegna si sarebbe unita al regno di Sardegna. Ora noi sardi, ma anche italiani, nonché citt… - George37000 : RT @DisciplesDu: 'Dio misericordioso, che hai ispirato a santa Chiara un ardente amore per la povertà evangelica, per sua intercessione con… - macfaddish : RT @biddiolina: #ultimora Benito: allora, la #Sardegna si sarebbe unita al regno di Sardegna. Ora noi sardi, ma anche italiani, nonché citt… - Verdoux11 : RT @biddiolina: #ultimora Benito: allora, la #Sardegna si sarebbe unita al regno di Sardegna. Ora noi sardi, ma anche italiani, nonché citt… - biddiolina : #ultimora Benito: allora, la #Sardegna si sarebbe unita al regno di Sardegna. Ora noi sardi, ma anche italiani, non… -