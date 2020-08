Sileri: 'A portare i contagi sono quelli che rientrano dalle vacanze, non i migranti' (Di martedì 11 agosto 2020) Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute, riguardo alla seconda ondata di Covid-19, ha dichiarato: "Più dei migranti mi preoccupano i contagi che arrivano in business class o quelli che tornano ... Leggi su globalist

Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute, riguardo alla seconda ondata di Covid-19, ha dichiarato: "Più dei migranti mi preoccupano i contagi che arrivano in business class o quelli che tornano dal ...

Attenti a questi focolai in Italia: ecco come si sono formati

Diversi focolai di coronavirus sono stati registrati negli ultimi giorni nel nostro Paese. Fortunatamente, appena individuati vengono circoscritti e in breve tempo si esauriscono. Situazione comunque ...

