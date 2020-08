Ritirati i licenziamenti ai magazzini Tigotà (Di martedì 11 agosto 2020) Ritirati i 12 licenziamenti ai magazzini della Tigotà di Padova e Broni. I lavoratori erano stati licenziati per assenza ingiustificata, impossibilitati a rientrare dal Bangladesh per il blocco dei voli. La protesta dell’Adl Cobas è durata molti giorni con 4 giorni di sciopero e blocco dei cancelli del magazzino di Gottardo Spa. L’accordo firmato prevede che i lavoratori possano rispondere alle contestazioni disciplinari e ogni caso sarà valutato separatamente. L'articolo Ritirati i licenziamenti ai magazzini Tigotà proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Bloccata l'entrata e l'uscita dal magazzino Luinedì 11 agosto la protesta ha bloccato i mezzi in entrata e in uscita, davanti ai cancelli del magazzino di Corso Spagna, in zona industriale a Padova. I ...La cooperativa in perdita di 370mila euro taglia posti e stipendi dei soci. Due magazzinieri salgono a dieci metri d’altezza e minacciano "gesti gravi".