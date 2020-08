LIVE Palermo, Boscaglia è in città: incontro in corso con Sagramola e Castagnini (in aggiornamento) (Di martedì 11 agosto 2020) Sembra finalmente giunto il momento della verità.Dopo l'esonero di Rosario Pergolizzi che ha guidato il Palermo verso la promozione dalla Serie D alla Serie C, la dirigenza rosanero ha iniziato a ragionare sui possibili sostituti. Tra i tanti nomi, quello in pole sembra attualmente essere quello di Roberto Boscaglia, il quale è però legato da un contratto con la Virtus Entella fino al 30 giugno 2021.Nella giornata odierna il Palermo sembra essere intenzionato a compiere lo sprint definitivo verso l'ex allenatore del Trapani, che da questa mattina è a colloquio con Rinaldo Sagramola e Renzo Castagnini per cercare di scogliere tutti i nodi: il tecnico chiede infatti di percepire per due anni la stessa cifra che ... Leggi su mediagol

SkyTG24 : Coronavirus in Sicilia, bimbo positivo nel Catanese: classe asilo nido in quarantena. LIVE - Mediagol : LIVE #Palermo, #Boscaglia è in città: incontro in corso con Sagramola e Castagnini (in aggiornamento) - WiAnselmo : LIVE #Palermo, Boscaglia è in città: incontro in corso con Sagramola e Castagnini (in aggiornamento)… - Mediagol : LIVE #Palermo, Boscaglia è in città: incontro in corso con Sagramola e Castagnini (in aggiornamento)… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Coronavirus in Sicilia, bimbo positivo nel Catanese: classe asilo nido in quarantena. LIVE -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Palermo LIVE Palermo, Boscaglia è in città: incontro in corso con Sagramola e Castagnini (in aggiornamento) Mediagol.it Nuovo look per le scuole e spazi verdi: un progetto riqualificare lo Sperone di Palermo

15:30Nuovo look per le scuole e spazi verdi: un progetto riqualificare lo Sperone di Palermo 12:25Come attraversare lo Stretto: l'evergreen siciliano adesso ha un progetto sottomarino 10:28La cometa N ...

In Sicilia cresce la paura, salgono contagi e ricoveri: il punto della situazione

Preoccupanti le stime epidemiologiche della Regione Siciliana, la media è di circa 30 contagi al giorno. Inasprimento delle misure preventive per eventi ed esercizi pubblici. La Sicilia è la prima reg ...

15:30Nuovo look per le scuole e spazi verdi: un progetto riqualificare lo Sperone di Palermo 12:25Come attraversare lo Stretto: l'evergreen siciliano adesso ha un progetto sottomarino 10:28La cometa N ...Preoccupanti le stime epidemiologiche della Regione Siciliana, la media è di circa 30 contagi al giorno. Inasprimento delle misure preventive per eventi ed esercizi pubblici. La Sicilia è la prima reg ...